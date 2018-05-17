Пресечены попытки доставки запрещенных предметов  в исправительной колонии

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В ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов были задержаны два гражданина 1988 и 1986 годов рождения.

Обе попытки переброса запрещенных предметов совершались ночью с разницей во времени в один час.

В первом случае при личном досмотре у 30-летнего задержанного были обнаружен и изъят полимерный мешок, в котором находились пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 42 литра и 5 сотовых телефонов.

У задержанного следующим 32-летнего гражданина обнаружили и изъяли полимерный пакет с бутылками, наполненными спиртом общим объемом 35 литров, и 7 сотовых телефонов.

Изъятые сотрудниками ИК-14 предметы предназначались для передачи на режимную территорию исправительного учреждения.

В отношении задержанных гражданин за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию ИК-14 составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере 5 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю