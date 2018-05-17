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Пресечены попытки доставки запрещенных предметов  в исправительной колонии

В  ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю  при попытке переброса  через основное ограждение  запрещенных предметов были  задержаны  два гражданина  1988 и 1986  годов рождения.

Обе  попытки  переброса  запрещенных предметов совершались   ночью  с разницей во времени в один час. 

В первом случае при личном досмотре  у 30-летнего задержанного  были обнаружен и изъят  полимерный мешок, в котором находились пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 42 литра и 5 сотовых телефонов.

У  задержанного  следующим 32-летнего гражданина  обнаружили и изъяли полимерный пакет с бутылками,  наполненными спиртом общим объемом 35 литров,  и  7 сотовых телефонов.

Изъятые сотрудниками ИК-14  предметы предназначались  для передачи  на режимную территорию исправительного учреждения.

В отношении задержанных гражданин за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию ИК-14 составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи  предусматривает  конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере  5 тысяч рублей.

 

 

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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