В Перми 20 мая отпраздновали Всемирный день пчёл

/В России/

В честь этого события прошла научная конференция, открыли самый большой в России памятник Пчеле, высадили 300 медоносных растений, дали старт всероссийской акции «Медовый меридиан» и угостили всех гостей праздника Большим пловом – символом единения и согласия.

На территории курорта ТЕНТОРИУМ SPA собралось более пятисот человек, чтобы участвовать в большом гулянии, посвящённом празднику, учреждённому Генеральной Ассамблеей ООН – Всемирному дню пчёл.

Живейший интерес собравшихся вызвало открытие памятника пчеле. Идея создания монумента принадлежит президенту медовой компании ТЕНТОРИУМ® Раилю Хисматуллину. Десять лет назад он обращался с открытым письмом в ООН с просьбой обратить внимание на проблему сокращения популяции пчёл в России и в Европе, учредить Всемирный день пчёл. Тогда же родилась идея создания памятника пчеле. Решение было принято через десять лет. 20 мая 2018 года эту дату праздновали больше чем в 40 странах мира.

Проект памятника пчеле, который открыли в Перми, создавался командой Фонда скульпторов России «Единение». 300 000 человек собирали монеты, которые были переплавлены и использованы в создании фрагмента уникального памятника. Первый камень в основание грандиозного монумента был заложен экс-президентом Международной Федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» Жилем Ратия, которого величают главным пчеловодом планеты.

Теперь в самом сердце России на территории курорта ТЕНТОРИУМ SPA в Перми возносится гигантская металлическая сфера со стилизованными гранями в виде сот высотой в 3,75 метра, а на неё водружена медовая царица. Длина тела самой пчелы – 2,1 метра, размах крыльев – 1,85 метров.

В торжественной церемонии открытия памятника пчеле 20 мая принимали участие Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, руководитель краевого Россельхознадзора Халиль Гузаиров, директор Пермского НИИ сельского хозяйства, филиала Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, экс-министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов.

У нового арт-объекта уже есть своя легенда на счастье. Для того чтобы жизнь наполнилась здоровьем и благополучием, нужно кинуть в сферу монетку через левое плечо, постаравшись при этом попасть в самый центр постамента. Пчела непременно вернёт сторицей. Участники торжества, которые собрались на праздник из разных регионов России, тотчас совершили этот ритуал.

Внести свой вклад в дело сохранения пчёл мог любой присутствующий на празднике. В этот день стартовала Всероссийская акция «Медовый меридиан», организованная благотворительным Фондом «Планета пчёл» (Санкт-Петербург). Каждый желающий мог нарисовать на холсте размером 20X20 см любыми изобразительными средствами своё отношение к событию в любом городе Росси и за её пределами. Позже из этих картин будут создаваться передвижные выставки в разных городах России. И автор каждой картины станет послом доброй воли в деле сохранения самых главных опылителей на Земле.

Также на территории Курорта состоялась массовая высадка аллеи медоносных растений. В течение дня гости праздника могли внести личный вклад в дело защиты пчёл и посадить медонос. За день была высажена огромная аллея из более 300 кустов дикой розы.

Компания ТЕНТОРИУМ® является организатором благотворительного проекта по строительству храма-часовни в селе Казанка Оханского района Пермского края. Во время гуляния каждый неравнодушный мог внести пожертвования на благое дело строительства храма.

Специально приехавший и Ростова-на-Дону известный шеф-повар Хамидула Умаров приготовил для всех присутствующих плов единения и согласия (в его арсенале уже есть опыт приготовления фирменного плова для значимых мероприятий, например, недавно он презентовал плов в Москве, на ВДНХ, на одном из значимых всероссийских форумов).

Символично, что в первое празднование Всемирного дня пчел, учреждённого ООН, ТЕНТОРИУМ® нанёс на карту еще одно Место силы, которое станет местом встречи людей, неравнодушных к экосистеме планеты, к её обитателям!