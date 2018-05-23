В Краснодар доставлены новые 100-рублевые памятные банкноты к ЧМ-2018

/В России/

Банк России выпустил купюры, приуроченные к международному спортивному событию, тиражом в 20 млн штук.

ЦБ уже доставил банкноты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград и Самару. Приобрести их можно в отделениях российских банков.

На лицевой стороне банкноты изображена художественная композиция, которая символизирует преемственность поколений. Это мальчик, мечтающий повторить достижения великих футболистов, таких, как вратарь Лев Яшин. На оборотной стороне – летящий футбольный мяч, олицетворяющий земной шар, на котором выделена карта России.

Ниже перечислены города, в которых пройдут матчи ЧМ-2018. Изображение обеих сторон ориентировано по вертикали.

Памятная банкнота будет являться законным средством платежа, однако в ЦБ при ее разработке исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир или для коллекции.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края