/В России/

В отношении двух браконьеров из украинского Бердянска возбуждены уголовные дела

В отношении граждан Украины, задержанных 10 мая за незаконную добычу водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.258.1 и ч.3 ст.256 УК РФ, которые предусматривают, в том числе, лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, рыбаков без документов задержали краснодарские пограничники, когда они на моторной лодке подошли со стороны сопредельного государства к месту, где ранее установили незаконные орудия лова – ставные сети. Незаконные действия были пресечены силами сотрудников береговой охраны, патрулировавшими этот район.

В ходе проверочных мероприятий сотрудниками краевого погрануправления из браконьерских сетей были извлечены две особи краснокнижного осетра русского и более 30 экземпляров камбалы-калкан в снулом состоянии. Рыбаков доставили в порт города Ейска для установления личности, а на судно наложен арест.

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Категория: Новости / В России

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