Руководством прокуратуры края проведено межведомственное совещание в Мостовском районе

С гражданами обсуждены волнующие их проблемы в обеспечении правопорядка и законности на территории поселка, приняты обращения для организации проверки, разъяснены принимаемые правоохранительными органами меры к выяснению всех обстоятельств совершенного преступления.

После встречи с жителями в п. Мостовском заместителем прокурора края проведено межведомственное совещание с участием главы муниципального образования Мостовский район, начальника ОМВД по Мостовскому району, руководителя Лабинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю, руководителей муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, служб участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, органов и учреждений образования, сельских поселений.

На межведомственном совещании обсуждены предварительные результаты проверки причин и условий, способствующих преступлению, по итогам которой будет дана принципиальная оценка каждому органу и должностному лицу, ответственному за профилактику преступлений и правонарушений. Местным органам власти и правоохранительным органам поручено принять незамедлительные меры по решению проблем, обозначенных местными жителями на сходах и в поступивших обращениях.