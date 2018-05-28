/В России/

ФСБ провела показательное задержание тюменских прокуроров на глазах у начальства

В Тюменской области сотрудники ФСБ явились на совещание к прокурору региона Владимиру Владимирову и задержали двоих его подчиненных.

Задержанные могут быть причастны к уголовному делу главного тюменского налоговика, которого арестовали за коррупцию в середине апреля.

Издание Znak.com сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что накануне, 9 мая, оперативники тюменского управления ФСБ задержали двух высокопоставленных сотрудников областной прокуратуры. Задержание прошло в формате «маски-шоу» и походило на акцию устрашения — за прокурорами пришли прямо на совещание к главе прокуратуры области Владимиру Владимирову.

Предположительно, визит чекистов в прокуратуру связан с уголовным делом главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, которую в апреле поместили под домашний арест по делу о коррупции. Официально правоохранительные органы дело Зыковой не комментируют, однако осведомленные источники сообщили СМИ, что речь идет о взятках, а также налоговых махинациях. Сообщается, что Зыкова «раскрутила» местное предприятие — Антипинский НПЗ — на выплату крупной налоговой недоимки и получила за это премию от руководства. Позже НПЗ вернул себе уплаченную сумму налогов через уточнение данных о налоговой задолженности, однако премию глава УФНС оставила себе.

Именно показания Зыковой, а также результаты прослушки, которая велась при ее разработке, и стали поводом для задержания двоих прокуроров, утверждает источник Znak.com. В самом ведомстве задержание своих сотрудников отрицают, а их отсутствие объяснили отпуском. Однако журналистам удалось узнать, что фамилии провинившихся — Кленская и Новопашин.

Источник: https://pasmi.ru/archive/210110/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Просмотров: 137 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

С 1 июня стартуют перевозки от аэропорта Анапы в Крым по «единому» билету

«Чернобыльские льготы» будут распространены на детей, рожденных за пределами зон радиоактивного загрязнения

Депутаты поддержали продление «налоговых каникул» для самозанятых граждан

Приготовленная на Кубани окрошка из 1,5 тонн кваса попала в Книгу рекордов России

Украинские волонтеры сообщают, что ВСУ несут большие потери в Донбассе