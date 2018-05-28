ФСБ провела показательное задержание тюменских прокуроров на глазах у начальства

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В Тюменской области сотрудники ФСБ явились на совещание к прокурору региона Владимиру Владимирову и задержали двоих его подчиненных.

Задержанные могут быть причастны к уголовному делу главного тюменского налоговика, которого арестовали за коррупцию в середине апреля.

Издание Znak.com сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах, что накануне, 9 мая, оперативники тюменского управления ФСБ задержали двух высокопоставленных сотрудников областной прокуратуры. Задержание прошло в формате «маски-шоу» и походило на акцию устрашения — за прокурорами пришли прямо на совещание к главе прокуратуры области Владимиру Владимирову.

Предположительно, визит чекистов в прокуратуру связан с уголовным делом главы УФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, которую в апреле поместили под домашний арест по делу о коррупции. Официально правоохранительные органы дело Зыковой не комментируют, однако осведомленные источники сообщили СМИ, что речь идет о взятках, а также налоговых махинациях. Сообщается, что Зыкова «раскрутила» местное предприятие — Антипинский НПЗ — на выплату крупной налоговой недоимки и получила за это премию от руководства. Позже НПЗ вернул себе уплаченную сумму налогов через уточнение данных о налоговой задолженности, однако премию глава УФНС оставила себе.

Именно показания Зыковой, а также результаты прослушки, которая велась при ее разработке, и стали поводом для задержания двоих прокуроров, утверждает источник Znak.com. В самом ведомстве задержание своих сотрудников отрицают, а их отсутствие объяснили отпуском. Однако журналистам удалось узнать, что фамилии провинившихся — Кленская и Новопашин.

Источник: https://pasmi.ru/archive/210110/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com