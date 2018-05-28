Приготовленная на Кубани окрошка из 1,5 тонн кваса попала в Книгу рекордов России

/В России/

Массовое приготовление традиционного блюда русской кухни состоялось в рамках III Фестиваля кубанского кваса, который проходит сегодня в станице Староминской.

В ходе мероприятия более 1 тыс человек одновременно приготовили окрошку и угостили ею около 5 тыс человек. Холодный суп был заправлен местным квасом. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов России.

Все продукты, использованные для блюда - кубанские. Для рекорда понадобилось 1,5 тонны кваса, 160 кг сметаны, 300 кг картофеля, 200 булок хлеба, 150 кг огурцов, 40 кг редиса, 11 кг зелени и более 1 тыс яиц. Всего участники приготовили свыше 4 тыс порций супа.

- Фестиваль староминского кваса уже стал брендом района, одним из ключевых мероприятий событийного, гастрономического туризма на Кубани, тысячи человек ежегодно посещают его. Кроме того, чтобы попробовать кубанские продукты, туристы хотят сами принять участие в приготовлении. Так что здесь проходит еще и своего рода презентация кубанских продуктов, - прокомментировал достижение заместитель губернатора края, курирующий вопросы АПК, Андрей Коробка.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края