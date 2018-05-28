«Чернобыльские льготы» будут распространены на детей, рожденных за пределами зон радиоактивного загрязнения

/В России/

Соответствующий закон прошел третье чтение. Согласно документу соцподдержка будет предоставляться детям независимо от места рождения, если их родители постоянно проживали в загрязненных зонах в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают там жить совместно с ребенком.

Законом предлагается установить, что предусмотренные законодательством меры социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям независимо от места их рождения, чьи родители (или один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка проживали или работали в зонах отселения либо проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-экономическим статусом и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.

При этом рассматриваемые меры социальной поддержки, назначенные до дня вступления в силу ФЗ, не могут быть снижены.

Действие предусмотренных изменений предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.

Источник: Госдума РФ