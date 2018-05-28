«Чернобыльские льготы» будут распространены на детей, рожденных за пределами зон радиоактивного загрязнения
Соответствующий закон прошел третье чтение. Согласно документу соцподдержка будет предоставляться детям независимо от места рождения, если их родители постоянно проживали в загрязненных зонах в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают там жить совместно с ребенком.
Законом предлагается установить, что предусмотренные законодательством меры социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям независимо от места их рождения, чьи родители (или один из родителей) непосредственно перед рождением ребенка проживали или работали в зонах отселения либо проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-экономическим статусом и при условии, что ребенок после рождения постоянно проживает в этих зонах.
При этом рассматриваемые меры социальной поддержки, назначенные до дня вступления в силу ФЗ, не могут быть снижены.
Действие предусмотренных изменений предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Источник: Госдума РФ