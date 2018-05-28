В Крыму опасаются украинских диверсантов

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Эксперт: в любой самой современной защите можно найти дыры.

В Крыму сохраняются риски проникновения украинских диверсантов. Об этом заявил начальник крымского управления ФСБ Виктор Палагин. По его словам, граница обустроена на таком высоком уровне, что «мышь не пролетит». Палагин также отметил, что полуострову выделили целевые средства на обустройство сухопутного участка границы. Для того и мыши в амбаре, чтобы кот не дремал, прокомментировал в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

«Любая самая супер современная защита находит те или иные дыры. Это было, есть и будет. Для этого существуют технические средства, человеческий фактор и свободный проход граждан через пограничные пункты. Вопрос качественного досмотра техники, грузов, людей, которые проходят – вопрос номер один. Это самое слабое место, потому что здесь, как правило, работает человеческий фактор. С точки зрения технической оснащенности Российская Федерация сделала все зависящее от специальных органов для обеспечения безопасности проникновения диверсантов, злоумышленников. Но для того и мыши в амбаре, чтобы кот не дремал. Поэтому необходима бдительность и еще раз бдительность», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/