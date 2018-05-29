Глава Рособрнадзора предложил политическим и общественными деятелям присоединиться к «месяцу тишины» в период ЕГЭ-2018

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Выступая на XV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, открывшемся сегодня в Москве, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов предложил политическим и общественным деятелям поддержать традицию «месяца тишины» в период проведения ЕГЭ-2018.

«Сейчас, когда экзаменационная кампания вошла в активную фазу, предлагаем вернуться к традиции и ввести «месяц тишины», который просим поддержать политических, общественных деятелей, социологов. ЕГЭ и государственную итоговую аттестацию по всей стране сдают сотни тысяч учащихся, и любые негативные высказывания только нагнетают обстановку, добавляют нервозности и мешают детям сосредоточиться на успешной сдаче экзаменов», - сказал Сергей Кравцов.

Также он напомнил, что ежегодно по итогам экзаменационного цикла Рособрнадзор организует сбор предложений по совершенствованию экзамена, в этом году такая практика повторится.

Обращаясь к участникам форума, глава ведомства призвал информировать Рособрнадзор о нарушениях прав школьников на образование. «Я всегда ставлю задачу работать с уполномоченными по правам ребенка в регионах максимально неформально и эффективно. Мы будем признательны за ваши предложения по совершенствованию нашего взаимодействия», - подчеркнул руководитель ведомства.

Источник: Рособрнадзор