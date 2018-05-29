Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» отмечает День рождения

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На сегодняшний день в рядах Юнармии находится уже более 220 тыс. участников в возрасте от 8 до 18 лет из всех регионов Российской Федерации, а также Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

В честь Дня рождения Главный штаб движения издал приказ о награждении 85 лучших юнармейцев из каждого региона знаками юнармейской доблести. 21 июля делегаты регионов соберутся в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» на III Всероссийский слет Движения, который в этом году пройдет в рамках юнармейской военно-спортивной игры «Победа».

Справочно:

Инициатива воссоздания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации.

Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране. На сегодняшний день во всех 85 субъектах России, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистане открыты региональные штабы движения, и уже более 220 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации