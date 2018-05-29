Зенитчики ЮВО в Краснодарском крае отразили удар средств воздушного нападения условного противника

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Зенитные подразделения Южного военного округа (ЮВО) отразили удар средств воздушного нападения условного противника в ходе учения на полигоне Ейский в Краснодарском каре.

В полевых условиях отрабатывались элементы взаимодействия боевых расчётов по захвату и сопровождению воздушных целей, после чего выполнялись пуски ракет на поражение по ракетам-мишеням.

В ходе учения было разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации, перехвату целей в условиях сложной помеховой обстановки, а также в ходе совершения марша по пересеченной местности.

Всего в учении приняло участие около 300 военнослужащих, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и «Верба», а также самолёты штурмовой и истребительной авиации ЮВО

Источник: Пресс-служба Южного военного округа