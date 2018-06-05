На Азовском море при задержании браконьер оказал сопротивление пограничникам

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За неповиновение законным требованиям пограничного наряда мужчина арестован.

Инцидент произошел в текущем мае близ поселка Кучугуры Темрюкского района. Рыбак осуществлял промысел водных биологических ресурсов с использованием вентеря – снасти, запрещенной для любительского рыболовства. Пограничный наряд, который нес службу на побережье, попытался пресечь незаконную рыбалку, однако встретил агрессивное сопротивление. В результате мужчина был задержан. Его доставили в отделение местной полиции. Позднее за совершенное административное преступление суд принял решение о заключении правонарушителя под стражу.

Кроме этого, за нарушение правил рыболовства, в отношении данного лица было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ. Рыбак успел незаконно добыть больше положенного лимита морских биологических ресурсов, в числе которых были две особи морского конька, занесенного в региональную Красную книгу. Поскольку морские обитатели оказались в жизнеспособном состоянии, пограничники выпустили их в естественную среду обитания.

Напомним, что при осуществлении любительского промысла и спортивного рыболовства в разрешенные периоды для рыбаков установлен суточный лимит добычи водных биоресурсов: до пяти килограммов, либо одна особь, если ее вес превышает указанную массу.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю