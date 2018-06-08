Банк России и ФАС разработали меры по развитию конкуренции

/В России/

Банк России при участии Федеральной антимонопольной службы подготовил аналитический доклад, итогом которого является комплекс мер, содействующих развитию конкуренции на финансовом рынке.

В настоящее время значительная часть рассмотренных сегментов российского финансового рынка можно охарактеризовать как олигополию с конкурентным окружением, считают авторы доклада. Это в целом соответствует международным тенденциям в странах с развивающимся финансовым рынком. Однако такая структура рынка создает риски доступности финансовых услуг для населения, может приводить к снижению их качества, повышению тарифов, ослаблению стимулов к внедрению инновационных решений.

Содействие развитию конкуренции является важным направлением деятельности Банка России. Предлагаемые в докладе меры имеют как отраслевую направленность, так и кросс-секторальный характер. Так, для развития конкуренции на финансовом рынке в целом рекомендуется определить политику участия государства в капитале финансовых организаций, в том числе для обеспечения финансовой стабильности и повышения финансовой доступности.

В банковской сфере предполагается обеспечить конкурентный доступ кредитных организаций к привлечению денежных средств на банковские депозиты и к иным инструментам денежного рынка, к выдаче банковских гарантий для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. Также речь идет об обеспечении конкурентного доступа кредитных организаций для предоставления субсидий из государственно бюджета по отдельным видам льготного финансирования. Это позволит выравнять условия ведения бизнеса для банков малого и среднего размера и относительно крупных игроков.

В докладе предлагаются меры по повышению конкуренции в области страхования, в секторе платежей и переводов, а также других отраслях финансового рынка.

Кроме того, проанализированы возможности для улучшения конкурентной среды, которые открываются в связи с развитием финансовых технологий и инновационных бизнес-моделей.

По мнению авторов доклада, добросовестную конкуренцию между участниками рынка повысят платформы «Маркетплейс». Они создадут условия для недискриминационного доступа к потребителям, будут способствовать расширению ассортимента финансовых продуктов, улучшению качества сопутствующих сервисов.

В перспективе будут проводиться более подробные исследования отдельных рынков или продуктов.

Подготовку дальнейших предложений планируется вести в рамках совместной рабочей группы по развитию конкуренции на финансовом рынке, сформированной ФАС России, Банком России, Минфином России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных сторон.

Источник: Банк России