Отдел МВД России по городу Анапе в числе лучших в крае

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Второе место среди 44-х отделов полиции занимает ОМВД России по городу Анапе. Комплексная оценка дана по итогам прошлого года.

Главный анапский полицейский Андрей Терехин представил свой отчет депутатам и главе города-курорта Юрию Полякову на сессии Совета.

По словам Андрея Терехина, удалось достичь определенных положительных результатов. Так, на 9% снижено количество убийств, на 33% – фактов причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, на 21% – квартирных краж, на 29% – краж автомобилей. Раскрываемость преступлений улучшена и составила 50,13%, по тяжким составам – 51,8%.

С помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выявлено 378 административных правонарушений и одно преступление. Совместно с казачеством выявлено 25 преступлений, 20 нарушений краевого закона № 1539, составлено более 4 тысяч административных протоколов, большая их часть за распитие алкогольной продукции и мелкое хулиганство.

На водителей, предоставляющих услуги так называемого «джипинга», составлено 419 административных протоколов, 161 автомобиль поставлен на охраняемую специализированную стоянку. По двум транспортным средствам принято решение о прекращении регистрации.

Выявлено 26 фактов незаконной организации игорной деятельности, возбуждено 10 уголовных дел. В сфере незаконного оборота алкогольной продукции составлено 1082 административных протокола, из незаконного оборота изъято более 58 тысяч литров спиртного.

В новом сезоне задач у полиции не меньше, а с учетом участия Анапы в мировом спортивном событии ответственность возрастает в разы. Глава Анапы спросил, готовы ли полицейские обеспечить безопасность жителей и гостей курорта. Андрей Терехин рассказал, что уже сейчас прибыли прикомандированные сотрудники, а 10 июня ряды стражей порядка пополнят еще 100 сотрудников. Сил и средств отдела достаточно.

В этом году благодаря решению главы курорта Юрия Полякова на Пионерском проспекте, который с наступлением сезона наполняется людьми, построен стационарный пункт полиции. «В течение семи лет этот вопрос оставался открытым, мы каждый год в спешном порядке искали, где разместить сотрудников полиции, – прокомментировал Андрей Терехин. – А сейчас появился стационарный пост, где есть камеры для временного содержания задержанных, для составления протоколов и даже временного хранения вещдоков».

Сохраняется на сегодняшний день проблема с помещением для полиции в Витязево. Глава Анапы подчеркнул: муниципалитет в этом вопросе окажет поддержку, и пункт полиции будет построен в курортном селе. Безопасность граждан – общая задача власти и правоохранительных органов.

Заслушав доклад начальника ОМВД России по городу Анапе, депутаты признали работу отдела удовлетворительной.

Источник: пресс-служба администрации Анапы