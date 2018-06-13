3 оригинальных флешмоба в Новороссийске в честь Дня России

/В России/

Жители города выбрали формат флешмоба, чтобы сказать – мы любим свой город, любим нашу Россию! Формат флешмоба, действительно, становится все популярнее у новороссийцев всех возрастов. И если раньше во флешмобах чаще всего участвовали только молодые люди, то теперь люди самых разных возрастов все активнее принимают в нем участие. В честь праздника в городе-герое проводится сразу три массовые акции. Первый флешмоб состоялся на площади у Отцов-основателей. Жители города пришли в одежде цветов российского флага – белой, синей и красной. Цвета российского триколора стали главными и во втором флешмобе – автомобильном. Автолюбители на машинах белого, синего и красного цветов, приехали на «квадрат» у Морского университета имени Ушакова и выстроили свои автомобили в виде российского флага.

Какой-то широкой кампании в официальных СМИ мы не проводили. Тему поддержали в социальных сетях. Спасибо Новороссийцам за активную гражданскую позицию, за то, что в День России мы все вместе, мы едины как граждане великой страны! Композиция заняла 600м2. В следующем году будем искать место попросторнее! - сказала заместитель главы Новороссийска Надежда Галкина. -А вечером мы ждем всех еще на один флешмоб – на набережной мы станцуем самый многочисленный вальс! Присоединяйтесь!

Источник: Пресс-служба адмминистрации МО Новороссийск