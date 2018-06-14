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В Новороссийске на российско-сербско-белорусском учении применят новую боевую технику ВДВ

Под Новороссийском в ходе проведения  российско-сербско-белорусского тактического  учения «Славянское братство-2018» впервые   будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения –– боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» и десантируемые противотанковые пушки 2С25 «Спрут-СД», состоящие на вооружении подразделений Воздушно-десантных войск России.

Российскую сторону в международном учении будет представлять усиленный  батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового полка ВДВ общей численностью более 700 человек

Кроме того, в манёврах  будут задействованы подразделения фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО Южного военного округа, а также самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС.

Общее руководство совместным учением «Славянское братство» будет вести заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) генерал-лейтенант Александр Вязников.

Учение будет проходить на полигоне Раевский в Краснодарском крае в период с 18 по 28 июня.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

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Категория: Новости / В России

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