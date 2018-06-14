/В России/

Второй месяц подряд средний чек снижается. Сообщает РОМИР По итогам мая показатель остановился на уровне 521 рубль, потеряв по сравнению с апрелем 9 рублей или 1,7%. С учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%. В годовом выражении индекс поднялся на 1,8%, что, однако, уступает накопленной за то же время инфляции в 2,4%. ?В целом можно говорить о том, что в мае тренд рационального потребления продолжился, россияне по-прежнему стремятся экономить на ежедневных покупках. Средний чек похудел во всех категориях городов и особенно в обеих столицах. В различных типах торговых каналов наибольшие потери понес чек в крупных форматах - в гипер- и супермаркетах.

Индекс Среднего чека рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel*. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.

Второй месяц подряд средний чек снижается. По итогам мая показатель остановился на уровне 521 рубль, потеряв по сравнению с апрелем 9 рублей или 1,7%. С учетом майской инфляции в 0,4%, средний чек сократился более чем на 2%. В годовом выражении индекс поднялся на 1,8%, что, однако, уступает накопленной за тоже время инфляции в 2,4%. Лидером по снижению майского чека оказался Центральный округ, где он потерял сразу 6,1% к апрельскому значению. Достаточно ощутимо снизился чек на Урале – на 3,6%. Более скромные потери чек понес на северо-западе (-1,6%) страны и Дальнем Востоке (-1,5%). И совсем небольшим уроном по сравнению с апрелем отделался средний чек в Поволжье -0,5%. Рост же среднего чека был зафиксирован только в двух округах – на юге страны (+2,1%) и в Сибири (+1,4%).

Столь серьезному снижению среднего чека в Центральном округе способствовала Москва, где за месяц чек сократился на 4,7%, остановившись на отметке в 690 рублей. Правда, по сравнению с маем прошлого года столичный показатель немного вырос - на 1,9%. А вот снижение среднего чека в Питере на -4,3% за месяц оказало не столь сильное влияние на динамику чека во всем регионе. За год средний чек в северной столице тоже значительно похудел, потеряв сразу -5,9%.

В остальных миллионниках жители экономили не с таким усердием, как в столицах. Средний чек в этих городах уменьшился всего на -1% по сравнению с апрелем. Отметим, что годовая динамика и здесь отрицательная - сокращение чека составило -2%.

Население городов меньших размеров также решило в мае поумерить свои покупательские аппетиты. В стотысячниках средний чек за месяц упал на -1,5%, а в «-пятисоттысячниках - на 2,4%. А вот показатели за год дали понять, что жители малых и средних городов сильно не экономили. В «стотысячниках» чек прибавил за год 3,9%, в полумиллионниках - 3,8%.

Второй месяц снижается средний чек в крупноформатных магазинах. В мае падение оказалось примерно одинаковым как в гипермаркетах (-5,4%), так и супермаркетах (-5,3%). Дискаунтеры потеряли в размере среднего чека гораздо меньше – 1,4%. В магазинах традиционной торговли средний чек прибавил скромные 0,4%. Однако, тренд на восстановление размеров чека в этом канале продолжает развиваться после ощутимого провала предыдущих двух лет.

Более явно эта тенденция просматривается в годовой динамике. Так, за год в магазинах, торгующих через прилавок, чек прибавил 11,6%. А вот в остальных каналах было зафиксировано снижение относительно мая прошлого года. В аутсайдерах здесь оказались дискаунтеры с падением среднего чека на -8,5%. Снижение чека в гипермаркетах составило -5,9%. Супермаркеты, пусть и немного, но тоже ушли в минус – на -0,3%.

Источник: Пресс-служба Ромир