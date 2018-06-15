Краснодарский край среди лидеров по росту цены на бензин

/В России/

Самые высокие цены на бензин АИ-95 зафиксированы в Мурманской области – 55,5 руб. за литр, Республике Саха (Якутия) – 52,6, Магаданской области – 50,2, Камчатском крае – 51, Ненецком автономном округе – 49,1, Краснодарском крае – 48,9, Республике Крым – 50,9, г. Севастополе – 49,18, Ростовской области – 48. В среднем повышение на эту марку бензина достигло 45–48 руб. Сообщают Эксперты Народного фронта.

Стоимость дизельного топлива в некоторых регионах значительно обогнала стоимость бензина АИ-95. Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Магаданской области – 69 руб. за литр, Камчатского края – 56,5, Республики Саха (Якутия) – 54, Хабаровского края – 54, Чукотского автономного округа – 53. Больше 50 руб. берут за дизтопливо на заправках сетевых операторов регионального уровня и небольших частных компаний.

Цены выросли также и на газомоторное топливо. Больше всего сжиженный газ (пропан) стоит в Республике Мордовия – 32 руб. за литр, Республике Коми – 30, Хабаровском крае – 30, Севастополе – 25,9, Республике Крым – 25,9, Амурской области – 25, Ростовской области – 24. Наибольшая стоимость метана зафиксирована на заправках в Республике Коми – 30, Республике Мордовия – 30 и в Республике Крым – 25,9. Несмотря на слабое распространение метана как газомоторного топлива (по нему поступило всего 20 сообщений), точно не приходится говорить о его дефиците как обосновании роста цены.

Особое беспокойство выражали жители Южного федерального округа, где кроме сельского хозяйства может пострадать туристическая отрасль. В Республике Крым и Севастополе цены на топливо сравнимы с ценами в Магадане или на Камчатке. Все это – данные последних недель. В целом же, по информации Росстата, с декабря 2017 г. цены на бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо выросли на 108–109%.

Член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко сообщила, что ОНФ продолжит мониторинг цен на рынке нефтепродуктов по стране, чтобы выявить вопиющие случаи завышения цен на топливо. По ее словам, эффект от действий правительства по стабилизации ситуации можно оценить в динамике. Кабинет министров должен ставить амбициозную задачу не только по замедлению роста цен, но и по их снижению.

Источник: ОНФ