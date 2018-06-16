Банк «Первомайский» в 2018 г. нарастил объемы открытия счетов для юрлиц в 2 раза

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Банк «Первомайский» ежедневно открывает в два раза больше расчетных счетов для юридических лиц в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Клиентская база выросла на 10,4% до 56 тысяч компаний. Более 80% из них – это предприятия малого и среднего бизнеса.

Наращивать объемы открытия расчетных счетов Банку «Первомайский» позволяют самые выгодные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в ЮФО*, а также высокий уровень сервиса: круглосуточная поддержка клиентов, расчетный день 24/7 и оперативность платежей, удобный Интернет-банкинг. Открытие счета и первые два месяца обслуживания на всех тарифах предоставляются бесплатно, что особенно удобно на старте бизнеса. Так, более 45% открываемых в этом году счетов – это недавно зарегистрированные предприятия.

«Темпы роста услуг РКО демонстрируют потенциал этого сектора, с которым мы активно работаем. Долгосрочная стратегия развития Банка «Первомайский» ориентирована на постоянное повышение доли комиссионных доходов в общем объеме доходов банка. Это стабильный и безрисковый источник доходов, который повышает надежность банка в долгосрочной перспективе», - отметила Наталия Проскура, руководитель учетно-операционного направления юридических лиц банка «Первомайский».­­