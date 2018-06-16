Правительством внесен в Госдуму законопроект о сборах и налогах

/В России/

Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%; снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ, услуг за счёт субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной промышленности на период до 1 января 2019 года. Предлагается также внести изменения в федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.

Проекты федеральных законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены Минфином России.