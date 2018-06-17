О начале пути Петра I, военачальника и создателя российского флота – в раритетных материалах Президентской библиотеки

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9 июня 2018 года исполнилось 346 лет со дня рождения первого российского императора, царя-реформатора Петра I.

На портале Президентской библиотеки сформирована масштабная электронная коллекция «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», один раздел которой посвящён преобразователю России и основателю Санкт-Петербурга. В подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка монарха, посвящённые ему исследования, библиография и многие другие материалы.

В.Н.Олин в своей книге «О рождении Петра Великого: Предание», изданной в 1835 году, упоминает сразу несколько предзнаменований, которые предшествовали появлению на свет долгожданного наследника. Среди них и такое: «Некоторый юродивый, нередко навещавший Царя Алексея Михайловича по сочетании вторым браком, пришедши к Государю и приветствуя Его Царское Величество, говорил, что Царица Наталья Кирилловна через 7 месяцев разрешится от бремени Пахомием; что оный владеть будет великим костылём, и что высота Его будет 53 сажени». Автор объясняет данное предсказание: «Пахомий значит по-греческимогучий; великий костыль означает скипетр Императорский, а 53 сажени высоты – лета жития Государева».

«Весело встретил жизнь царевич Пётр. Он был крепкого здоровья, красив собою; яркий румянец так и играл на щеках его; рос он как богатыри в сказках, не по дням, а по часам. Один современник рассказывает, что в десять лет он казался шестнадцатилетним», – пишет С. Е. Рождественский в книге «О Петре Великом», опубликованной в 1872 году. «К сожалению, мы слишком мало знаем о младенческих годах Петра, но из тех рассказов, которые дошли до нас, можно уже увидеть, что он был чрезвычайно живой ребенок и потому нетерпеливый, отличался сметливостью и любознательностью», – отмечает В. М. Сорокин, автор работы«Рассказы о Петре Великом» (1872).

«Первый учитель Петра был выбран очень удачно: он не только много знал сам, по тогдашнему времени, но и умел очень хорошо пользоваться удивительными способностями своего ученика, – читаем в этом же источнике. – Умный дьяк, поблажая пытливости и любознательности ребенка, рассказывал ему обо всём, что только знал хорошего у других народов, водил его по комнатам дворца, где были развешены разные картины, и, останавливая его перед всем мало-мальски замечательным, всё объяснял ему толково и заставлял потом повторять рассказанное, показывал изображения на рисунках разных земель, гор, рек и морей (географические карты), модели крепостей и иностранных кораблей. По его распоряжению были также нарисованы изображения наиболее прославившихся русских царей и их знаменитых подвигов и, таким образом, Петр видел перед собою русскую историю в лицах. В таких весёлых прогулках, в живых, занимательных разговорах передавалось ему множество сведений, которые не только обогащали его ум, но и чрезвычайно заохочивали его к наукам».

Неудивительно, что при таком воспитании мальчик стал рано проявлять интерес к военному делу. Сорокин приводит следующий случай, произошедший в юности с будущим императором: «Однажды Петру подарили, в числе многих других игрушек, маленькую саблю. Малютка, не обращая внимания на всё остальное, велел себя приподнять, поцеловал подарившего саблю в голову, опоясался – и с тех пор не только не снимал её днём, но часто даже засыпал с ней, воображая себя великим воином. Отец, видя в сыне особенную охоту к военным играм, велел собрать нескольких его сверстников из дворянских детей, и с ними-то ребенок проводил всё свободное время в разных военных упражнениях».

Эти детские игры Петра положили начало образованию регулярной российской армии: «Стали приглашать в потешные людей разного звания и уже не детей. Сперва в потешные поступали преимущественно из придворных конюхов; но потом стали записываться и другие, даже из некоторых знатных фамилий. Наконец в 1684 году открыто кликнули клич к охочим людям, и желающих стать в потешную дружину явилось много. Из них сперва составился один полк, а потом и другой; оба они были названы по имени слобод, в которых жил Пётр и его потешные: первый – Преображенским, а второй – Семёновским. Так и теперь называются два гвардейских полка, с которых и началось образование гвардии», – сообщает издание 1872 года «История Петра Великого (с 19 рисунками)».

Проявился в будущем императоре и интерес к морскому делу. В электронной копии издания 1904 года«Русский военный флот» можно найти уникальный документ – «Снимок с собственноручной записки Государя Петра Великого о находке ботика и первых плаваниях Его Величества». Благодаря ему мы буквально можем увидеть, как произошла судьбоносная встреча, с которой началась история российского флота: «…случилось нам быть в Измайлове… и, гуляя по амбарам, где лежали останки вещей дома деда Микиты Ивановича Романова, между которыми увидел я (бот) судно иностранное. Спросил вышеречённого Франца, что то за судно, он сказал, что то бот английский. Спросил, где его употребляют, он сказал, что при кораблях для езды и воски. Я… спросил… какое преимущество имеет перед нашими судами… Он мне сказал, что бот ходит… на парусах не только по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело… – пишет Пётр. – Вышеречённый Франц сыскал голландца ж Карштен Брандта, который призван при отце моём в компании морских людей для делания морских судов на Каспийское море, оный бот починил и сделал мачты и паруса…». Более подробно история этого судна, «которое уважали как святыню и оказывали почести как живому существу», описана в издании 1871 года «Дедушка Русского флота, ботик Петра Великого. 1688–1872», хранящемся в фонде Президентской библиотеки.

Пётр Алексеевич, удостоенный особого эпитета – Великий, одержал немало побед на суше и на воде. Он вывел государство на новый уровень развития и сделал Россию полноправным участником событий на мировой арене. Ученик и продолжатель дела царя-преобразователя И. И. Неплюев, которого цитируетиздание «Пётр Великий: личность и деятельность» (1926), сказал про Петра следующие слова: «Сей монарх отечество наше привёл в сравнение (т.–е. в равенство) с прочими (державами); научил узнавать, что и мы люди; одним словом: на что в России ни взгляни, всё его началом имеет, и чтобы впредь не делалось, от сего источника черпать будут».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки