Военнослужащим  Балтийского флота  присвоены звания высших офицеров

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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации офицеры Балтийского флота получили новые звания высших офицеров.

Очередные воинские звания контр-адмирал и генерал-майор получили заместитель командующего флотом по работе с личным составом капитан 1 ранга Курочкин Игорь Валентинович и командир соединения противовоздушной обороны флота полковник Морозов Валерий Валерьевич.

Игорь Курочкин родился в 1968 году г. Североморске Мурманской области. В 1990 году закончил Курганское высшее военное авиационное училище. Офицерскую службу начал на Северном флоте с должности заместителя начальника отделения связи по политической части отдельного батальона связи и радиотехнического обеспечения ВВС флота. С 1991 года по 2009 год последовательно прошел все ступени службы офицера-воспитателя в подразделениях ВВС Северного флота, окончив в 2008 году Военный университет Министерства Обороны. С 2009 года по 2010 год - заместитель начальника Военно-морского института радиоэлектроники филиала Военного учебно-научного центра военно-морского флота по воспитательной работе, далее с 2010 по 2015 год - заместитель начальника управления - начальник отдела управления воспитательной работы Западного военного округа. С 2015 года по настоящее время – заместитель командующего Балтийским флотом по работе с личным составом.

Контр-адмирал Игорь Курочкин награжден 5 государственными наградами и медалями. Женат. Воспитывает сына и дочь.

Валерий Морозов родился в 1971 году с. Вязьма-Брянское Смоленской области. В 1993 году закончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО. Офицерскую службу начал с должности начальника отдельной радиолокационной роты радиотехнического полка корпуса ПВО Дальневосточного военного округа. С 1993 года по 2002 год последовательно прошел все ступени службы в радиотехнических подразделениях ПВО Дальневосточного военного округа, дослужившись до командира радиотехнического батальона радиотехнического полка.

С 2002 года по 2004 год – слушатель Военного университета ПВО. После окончании университета был назначен на должность заместителя командира радиотехнического полка дивизии ПВО Дальневосточного военного округа, а затем – командира радиотехнического полка. С 2011 по 2015 год являлся начальником штаба - заместителем командира соединения воздушно-космической обороны Балтийского флота. С 2015 года по настоящее время – командир соединения противовоздушной обороны Балтийского флота.

Женат. Воспитывает сына и дочь.