Общественники проверили качество предоставления госулуг МРЭО ГИБДД краевого главка полиции

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С положительной стороны отмечено что, при предварительной записи через портал www.gosuslugi.ru процесс регистрации транспортного средства занимает менее 20 минут.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю Темыр Хагуров посетил с проверкой МРЭО ГИБДД по обслуживанию г. Краснодара и Динского района (МРЭО №1).

В сопровождении начальника МРЭО подполковника полиции Олега Кузьменкова общественник начал проверку с осмотра территории на предмет наличия стояночных мест для посетителей подразделения. Проверяющий отметил большое количество стендов с информацией по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, а также наличие контактных телефонов для граждан и алгоритма предоставления государственных услуг. Особое внимание Темыр Айтечевич обратил на то, что для людей с ограниченными возможностями в подразделении созданы все необходимые условия: пандусы, кнопка вызова сотрудников и парковочные места.

Общественный контролер проверил пункт осмотра легковых транспортных средств, залы приема и выдачи документов, помещения для сдачи экзаменов на знание ПДД и выдачи водительского удостоверения, посмотрел как функционирует программа присвоения государственных номеров на транспортное средство с применением генератора случайных чисел. С положительной стороны отмечено что, при предварительной записи через портал www.gosuslugi.ru, а также по телефонам подразделений, где заявитель собирается получить услугу, процесс регистрации транспортного средства занимает менее 20 минут.

В рамках мероприятия активисты пообщались с посетителями МРЭО, которые положительно оценили работу сотрудников Госавтоинспекции по предоставлению государственных услуг гражданам.

В завершении проверки состоялась рабочая встреча, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия органов внутренних дел и институтов гражданского общества.

«Хочу отметить, что в настоящее время качественно изменился подход к организации и предоставлению государственных услуг населению по регистрации автомототранспортных средств. Сотрудники профессионально выполняют свои служебные обязанности, вежливо и внимательно относятся к гражданам», - отметил член Общественного совета при краевом главке Темыр Хагуров.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю