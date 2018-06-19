«Уран-9»: эксперт о том, почему Сирия стала полигоном для нашего оружия

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Робот «Уран-9» оказался не идеальным.

В Минобороны РФ сообщили о необходимости исправить ряд нарушений в роботе «Уран-9» после применения в Сирии. Как отмечает РИА Новости, специалисты выявили недоработки в системе управления устройством, его подвижности, огневой мощи, а также в разведывательных и наблюдательных функциях. Минобороны предлагает усовершенствовать саперную технику на базе опыта, полученного в ходе операции в Сирии. Во время военных действий использовалось 250 видов вооружений, около 127 из которых потребовали доработки. Недочеты случаются, но робота еще рано списывыть со счетов, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.



«У Урана-9 действительно достаточно минусов: робот не может вести разведку с расстояния более двух километров, есть проблемы с прицелами, с экраном оператора, со связью, с заряжанием 30-миллимитровой пушки. Но я думаю, что из-за этого не нужно бить себя в грудь, и говорить, что робот никуда не годен. Это не так. Испытания для того и проводятся, чтобы выявить недостатки техники. В жару, в пыли, в пустыни, в грязи много сложностей. Важно также не забывать, что роботом управляет человек. Операторы должны быть достаточно хорошо обучены и квалифицированы. Сирия стала полигоном для испытания всего нашего нового оружия. Об этом открыто говорил и министр обороны, и президент. Это нормально. Такие испытания необходимы, чтобы в другой раз подобных ошибок не было».

Источник: https://ria.ru/radio/