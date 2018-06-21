Необоснованные обвинения в экстремизме

/В России/

В начале июля у нас будет совещание, на котором эксперты ОНФ, представители правоохранительных, надзорных органов, Верховного суда РФ и других заинтересованных сторон выработают предложения по предотвращению случаев необоснованных обвинений в экстремизме.

В конце мая на «Прямой линии» писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратил внимание президента России на участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин в ответе подчеркнул, что в этой сфере необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда. И попросил ОНФ подключиться к работе. Народный фронт провел первое обсуждение, на котором свои предложения по решению проблемы высказали координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко, юристы ЦППЖ, Сергей Шаргунов, журналист Екатерина Винокурова, которая посвятила ряд статей этой теме.

Что делать, если вас необоснованно обвиняют в экстремизме? Например, вы сделали перепост в социальных сетях, а за это вас привлекают к уголовной ответственности? Обратитесь в Центр правовой поддержки журналистов (ЦППЖ) или напишите об этом нам ответным письмом.