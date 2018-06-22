Самые дорогие и дешевые перелеты на российские курорты из регионов

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Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все авиабилеты, оформленные пользователями сервиса в российские курортные города из Москвы и крупнейших городов России с вылетами летом.

Выяснили, насколько средние цены на перелет из регионов отличаются от московских, и насколько выросли цены на перелет по сравнению с прошлым летом. Все цены указаны за билет в одну сторону.

Коротко о выводах:

Оказалось, что в большинство курортных городов дешевле всего лететь из Москвы (кроме перелетов в Анапу и Ростов-на-Дону).

(кроме перелетов в Анапу и Ростов-на-Дону). Этим летом слетать в Сочи дешевле, чем в Крым . Из тенденции выбивается только Омск. Жителям города перелет в Симферополь обойдется дешевле, чем в Сочи.

. Из тенденции выбивается только Омск. Жителям города перелет в Симферополь обойдется дешевле, чем в Сочи. Цены авиабилетов на курорты почти из всех городов выросли по сравнению с прошлым летом. Исключение — Ростов-на-Дону и Краснодар. Туда перелеты почти из всех городов подешевели. Возможно, это связано с приходом на рынок бюджетной авиакомпании «Азимут», которая начала выполнять регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар.

Исключение — Ростов-на-Дону и Краснодар. Туда перелеты почти из всех городов подешевели. Возможно, это связано с приходом на рынок бюджетной авиакомпании «Азимут», которая начала выполнять регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар. Наиболее затратно летать на российские курорты из сибирских городов (Омска, Красноярска, Новосибирска). Билет в одну сторону выходит дороже 10 000 рублей.

Сочи. Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 032 рубля (прошлым летом билет стоил на 12% дешевле). На втором месте перелеты из Самары — 6 153 рубля (подешевели на 12%). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 425 рублей (за год билеты подорожали на 7%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска и Новосибирска — 12-13 тысяч рублей.

В большинстве регионов цены на перелеты в Сочи выросли. Исключение — Самара (билет подешевел на 12%), Уфа (-2%), Омск (-3%), Красноярска (-5%).

Цены на билет в Сочи из российских городов:

Вылет Цена летом 2017 года Цена летом 2018 года Разница в % Москва 5378 6032 +12,16% Самара 6990 6153 -11,97% Казань 6022 6425 +6,69% Уфа 7553 7374 -2,37% Нижний Новгород 7762 8009 +3,18% Пермь 8539 8912 +4,37% Санкт-Петербург 8483 9122 +7,53% Екатеринбург 8512 9286 +9,09% Челябинск 8329 9344 +12,19% Красноярск 12446 11782 -5,34% Омск 12900 12588 -2,42% Новосибирск 11569 13290 +14,88%

Крым. Дешевле всего улететь в Крым этим летом опять же из Москвы — 6 577 рублей, Самары (7 896 рублей) и Казани (8 358 рублей). Самыми дорогими стали перелеты из Красноярска и Новосибирска — 13-14 тысяч за билет. Сильнее всего за год подорожали перелеты из Перми (на 28%) и из Омска (на 22%). Подешевели —из Красноярска (-2%).

Период

Цены на билет в Крым из российских городов:

Вылет Цена летом 2017 года Цена летом 2018 года Разница в % Москва 6216 6577 +5,81% Самара 7282 7896 +8,43% Казань 7292 8358 +14,62% Уфа 7848 8465 +7,86% Санкт-Петербург 8649 9592 +10,90% Челябинск 9444 9982 +5,70% Пермь 8260 10602 +28,35% Нижний Новгород 9490 10757 +13,35% Омск 9579 11755 +22,72% Екатеринбург 10994 11770 +7,06% Красноярск 13397 13068 -2,46% Новосибирск 12809 13757 +7,40%

Крым и Сочи, куда дороже слетать этим летом. Этим летом перелет в Сочи в целом оказывается более экономичным, чем в Симферополь. Например, из Нижнего Новгорода или Екатеринбурга улететь в Сочи примерно на 20% дешевле, чем в Крым.

Обратная тенденция наблюдается только в Омске — перелет в Крым на 833 рубля дешевле, чем в Сочи.

Краснодар. Перелеты в Краснодар этим летом подешевели из большинства крупных городов. На прежнем уровне остались цены на перелеты из Омска (+0,22%). Почти на 40% стало дешевле летать в Краснодар из Казани и Уфы. Выгодней всего этим летом летать в город из Москвы (5 254 рубля), Казани (5 437 рублей) и Уфы (5 726 рублей).

Цены на билет в Краснодар из российских городов:

Вылет Цена летом 2017 года Цена летом 2018 года Разница в % Москва 6065 5254 -13,37% Казань 8928 5437 -39,10% Уфа 9318 5726 -38,55% Нижний Новгород 7965 6710 -15,76% Самара 7652 7330 -4,21% Челябинск 11660 8046 -30,99% Екатеринбург 9416 8185 -13,07% Санкт-Петербург 8681 8359 -3,71% Пермь 11710 8468 -27,69% Новосибирск 10964 11230 +2,43% Красноярск 13802 12399 -10,17% Омск 12889 12918 +0,22%

Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону так же, как и в Краснодар, подешевели билеты из большинства городов. На 41% снизилась цена на перелеты из Нижнего Новгорода, на 31% — из Екатеринбурга, на 35% —из Уфы. Небольшой рост цен (на 5%) только у перелетов из Новосибирска.

Дешевле всего в Ростов-на-Дону можно слетать из Нижнего Новгорода (4 151 рубль), Уфы (4 533 рубля) и Москвы (5 140 рублей).

Цены на билет в Ростов-на-Дону из российских городов:

Вылет Цена летом 2017 года Цена летом 2018 года Разница в % Нижний Новгород 7034 4151 -40,99% Уфа 6980 4533 -35,06% Москва 5189 5140 -0,94% Самара 7243 5609 -22,56% Казань 6879 5742 -16,53% Екатеринбург 9045 6200 -31,45% Пермь 9962 7279 -26,93% Санкт-Петербург 7935 7584 -4,42% Челябинск 9561 7964 -16,70% Новосибирск 9779 10282 +5,14% Красноярск 13707 11186 -18,39% Омск 12674 12296 -2,98%

Минеральные Воды. Дешевле всего добираться в Минводы из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 5 114 рублей (цена увеличилась на 8% по сравнению прошлым летом). На втором месте перелет из Самары — 7 320 рублей (билет подорожал на 17%). Третье место занимает Челябинск: средняя цена билета 7 568 рублей (снижение цены на 8%). Этим летом билеты из большинства городов, за исключением Красноярска (цена снизилась на 2%), в Минеральные Воды подорожали.

Цены на билет в Минеральные Воды из российских городов:

Вылет Цена летом 2017 года Цена летом 2018 года Разница в % Москва 4756 5114 +7,53% Самара 6250 7320 +17,12% Челябинск 8263 7568 -8,41%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)