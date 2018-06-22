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Самые дорогие и дешевые перелеты на российские курорты из регионов

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все авиабилеты, оформленные пользователями сервиса в российские курортные города из Москвы и крупнейших городов России с вылетами летом.

Выяснили, насколько средние цены на перелет из регионов отличаются от московских, и насколько выросли цены на перелет по сравнению с прошлым летом. Все цены указаны за билет в одну сторону.

Коротко о выводах:

  • Оказалось, что в большинство курортных городов дешевле всего лететь из Москвы (кроме перелетов в Анапу и Ростов-на-Дону).
  • Этим летом слетать в Сочи дешевле, чем в Крым. Из тенденции выбивается только Омск. Жителям города перелет в Симферополь обойдется дешевле, чем в Сочи.
  • Цены авиабилетов на курорты почти из всех городов выросли по сравнению с прошлым летом. Исключение — Ростов-на-Дону и Краснодар. Туда перелеты почти из всех городов подешевели. Возможно, это связано с приходом на рынок бюджетной авиакомпании «Азимут», которая начала выполнять регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар.
  • Наиболее затратно летать на российские курорты из сибирских городов (Омска, Красноярска, Новосибирска). Билет в одну сторону выходит дороже 10 000 рублей.

Сочи. Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 032 рубля (прошлым летом билет стоил на 12% дешевле). На втором месте перелеты из Самары — 6 153 рубля (подешевели на 12%). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 425 рублей (за год билеты подорожали на 7%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска и Новосибирска — 12-13 тысяч рублей.

                В большинстве регионов цены на перелеты в Сочи выросли. Исключение — Самара (билет подешевел на 12%), Уфа (-2%), Омск (-3%), Красноярска (-5%).

 

Цены на билет в Сочи из российских городов:

Вылет

Цена летом 2017 года

Цена летом 2018 года

Разница в %

Москва

5378

6032

+12,16%

Самара

6990

6153

-11,97%

Казань

6022

6425

+6,69%

Уфа

7553

7374

-2,37%

Нижний Новгород

7762

8009

+3,18%

Пермь

8539

8912

+4,37%

Санкт-Петербург

8483

9122

+7,53%

Екатеринбург

8512

9286

+9,09%

Челябинск

8329

9344

+12,19%

Красноярск

12446

11782

-5,34%

Омск

12900

12588

-2,42%

Новосибирск

11569

13290

+14,88%

 

Крым. Дешевле всего улететь в Крым этим летом опять же из Москвы — 6 577 рублей, Самары (7 896 рублей) и Казани (8 358 рублей). Самыми дорогими стали перелеты из Красноярска и Новосибирска — 13-14 тысяч за билет. Сильнее всего за год подорожали перелеты из Перми (на 28%) и из Омска (на 22%). Подешевели —из Красноярска (-2%).

  Период

Цены на билет в Крым из российских городов:

Вылет

Цена летом 2017 года

Цена летом 2018 года

Разница в %

Москва

6216

6577

+5,81%

Самара

7282

7896

+8,43%

Казань

7292

8358

+14,62%

Уфа

7848

8465

+7,86%

Санкт-Петербург

8649

9592

+10,90%

Челябинск

9444

9982

+5,70%

Пермь

8260

10602

+28,35%

Нижний Новгород

9490

10757

+13,35%

Омск

9579

11755

+22,72%

Екатеринбург

10994

11770

+7,06%

Красноярск

13397

13068

-2,46%

Новосибирск

12809

13757

+7,40%

 

Крым и Сочи, куда дороже слетать этим летом. Этим летом перелет в Сочи в целом оказывается более экономичным, чем в Симферополь. Например, из Нижнего Новгорода или Екатеринбурга улететь в Сочи примерно на 20% дешевле, чем в Крым.

Обратная тенденция наблюдается только в Омске — перелет в Крым на 833 рубля дешевле, чем в Сочи.

 

Краснодар. Перелеты в Краснодар этим летом подешевели из большинства крупных городов. На прежнем уровне остались цены на перелеты из Омска (+0,22%). Почти на 40% стало дешевле летать в Краснодар из Казани и Уфы. Выгодней всего этим летом летать в город из Москвы (5 254 рубля), Казани (5 437 рублей) и Уфы (5 726 рублей).

Цены на билет в Краснодар из российских городов:

Вылет

Цена летом 2017 года

Цена летом 2018 года

Разница в %

Москва

6065

5254

-13,37%

Казань

8928

5437

-39,10%

Уфа

9318

5726

-38,55%

Нижний Новгород

7965

6710

-15,76%

Самара

7652

7330

-4,21%

Челябинск

11660

8046

-30,99%

Екатеринбург

9416

8185

-13,07%

Санкт-Петербург

8681

8359

-3,71%

Пермь

11710

8468

-27,69%

Новосибирск

10964

11230

+2,43%

Красноярск

13802

12399

-10,17%

Омск

12889

12918

+0,22%

 

Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону так же, как и в Краснодар, подешевели билеты из большинства городов. На 41% снизилась цена на перелеты из Нижнего Новгорода, на 31% —  из Екатеринбурга, на 35% —из Уфы. Небольшой рост цен (на 5%) только у перелетов из Новосибирска.

Дешевле всего в Ростов-на-Дону можно слетать из Нижнего Новгорода (4 151 рубль), Уфы (4 533 рубля) и Москвы (5 140 рублей).

 

Цены на билет в Ростов-на-Дону из российских городов:

Вылет

Цена летом 2017 года

Цена летом 2018 года

Разница в %

Нижний Новгород

7034

4151

-40,99%

Уфа

6980

4533

-35,06%

Москва

5189

5140

-0,94%

Самара

7243

5609

-22,56%

Казань

6879

5742

-16,53%

Екатеринбург

9045

6200

-31,45%

Пермь

9962

7279

-26,93%

Санкт-Петербург

7935

7584

-4,42%

Челябинск

9561

7964

-16,70%

Новосибирск

9779

10282

+5,14%

Красноярск

13707

11186

-18,39%

Омск

12674

12296

-2,98%

 

Минеральные Воды. Дешевле всего добираться в Минводы из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 5 114 рублей (цена увеличилась на 8% по сравнению прошлым летом). На втором месте перелет из Самары — 7 320 рублей (билет подорожал на 17%). Третье место занимает Челябинск: средняя цена билета 7 568 рублей (снижение цены на 8%). Этим летом билеты из большинства городов, за исключением Красноярска (цена снизилась на 2%), в Минеральные Воды подорожали.

Цены на билет в Минеральные Воды из российских городов:

Вылет

Цена летом 2017 года

Цена летом 2018 года

Разница в %

Москва

4756

5114

+7,53%

Самара

6250

7320

+17,12%

Челябинск

8263

7568

-8,41%

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)

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Категория: Новости / В России

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