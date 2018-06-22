Самые дорогие и дешевые перелеты на российские курорты из регионов
Сервис путешествий Туту.ру проанализировал все авиабилеты, оформленные пользователями сервиса в российские курортные города из Москвы и крупнейших городов России с вылетами летом.
Выяснили, насколько средние цены на перелет из регионов отличаются от московских, и насколько выросли цены на перелет по сравнению с прошлым летом. Все цены указаны за билет в одну сторону.
Коротко о выводах:
- Оказалось, что в большинство курортных городов дешевле всего лететь из Москвы (кроме перелетов в Анапу и Ростов-на-Дону).
- Этим летом слетать в Сочи дешевле, чем в Крым. Из тенденции выбивается только Омск. Жителям города перелет в Симферополь обойдется дешевле, чем в Сочи.
- Цены авиабилетов на курорты почти из всех городов выросли по сравнению с прошлым летом. Исключение — Ростов-на-Дону и Краснодар. Туда перелеты почти из всех городов подешевели. Возможно, это связано с приходом на рынок бюджетной авиакомпании «Азимут», которая начала выполнять регулярные полеты в Ростов-на-Дону и Краснодар.
- Наиболее затратно летать на российские курорты из сибирских городов (Омска, Красноярска, Новосибирска). Билет в одну сторону выходит дороже 10 000 рублей.
Сочи. Дешевле всего улететь в Сочи можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 032 рубля (прошлым летом билет стоил на 12% дешевле). На втором месте перелеты из Самары — 6 153 рубля (подешевели на 12%). Третье место в списке занимает Казань: средняя цена билета 6 425 рублей (за год билеты подорожали на 7%). Дороже всего обойдется перелет в Сочи из Омска и Новосибирска — 12-13 тысяч рублей.
В большинстве регионов цены на перелеты в Сочи выросли. Исключение — Самара (билет подешевел на 12%), Уфа (-2%), Омск (-3%), Красноярска (-5%).
Цены на билет в Сочи из российских городов:
|
Вылет
|
Цена летом 2017 года
|
Цена летом 2018 года
|
Разница в %
|
Москва
|
5378
|
6032
|
+12,16%
|
Самара
|
6990
|
6153
|
-11,97%
|
Казань
|
6022
|
6425
|
+6,69%
|
Уфа
|
7553
|
7374
|
-2,37%
|
Нижний Новгород
|
7762
|
8009
|
+3,18%
|
Пермь
|
8539
|
8912
|
+4,37%
|
Санкт-Петербург
|
8483
|
9122
|
+7,53%
|
Екатеринбург
|
8512
|
9286
|
+9,09%
|
Челябинск
|
8329
|
9344
|
+12,19%
|
Красноярск
|
12446
|
11782
|
-5,34%
|
Омск
|
12900
|
12588
|
-2,42%
|
Новосибирск
|
11569
|
13290
|
+14,88%
Крым. Дешевле всего улететь в Крым этим летом опять же из Москвы — 6 577 рублей, Самары (7 896 рублей) и Казани (8 358 рублей). Самыми дорогими стали перелеты из Красноярска и Новосибирска — 13-14 тысяч за билет. Сильнее всего за год подорожали перелеты из Перми (на 28%) и из Омска (на 22%). Подешевели —из Красноярска (-2%).
|
Период
Цены на билет в Крым из российских городов:
|
Вылет
|
Цена летом 2017 года
|
Цена летом 2018 года
|
Разница в %
|
Москва
|
6216
|
6577
|
+5,81%
|
Самара
|
7282
|
7896
|
+8,43%
|
Казань
|
7292
|
8358
|
+14,62%
|
Уфа
|
7848
|
8465
|
+7,86%
|
Санкт-Петербург
|
8649
|
9592
|
+10,90%
|
Челябинск
|
9444
|
9982
|
+5,70%
|
Пермь
|
8260
|
10602
|
+28,35%
|
Нижний Новгород
|
9490
|
10757
|
+13,35%
|
Омск
|
9579
|
11755
|
+22,72%
|
Екатеринбург
|
10994
|
11770
|
+7,06%
|
Красноярск
|
13397
|
13068
|
-2,46%
|
Новосибирск
|
12809
|
13757
|
+7,40%
Крым и Сочи, куда дороже слетать этим летом. Этим летом перелет в Сочи в целом оказывается более экономичным, чем в Симферополь. Например, из Нижнего Новгорода или Екатеринбурга улететь в Сочи примерно на 20% дешевле, чем в Крым.
Обратная тенденция наблюдается только в Омске — перелет в Крым на 833 рубля дешевле, чем в Сочи.
Краснодар. Перелеты в Краснодар этим летом подешевели из большинства крупных городов. На прежнем уровне остались цены на перелеты из Омска (+0,22%). Почти на 40% стало дешевле летать в Краснодар из Казани и Уфы. Выгодней всего этим летом летать в город из Москвы (5 254 рубля), Казани (5 437 рублей) и Уфы (5 726 рублей).
Цены на билет в Краснодар из российских городов:
|
Вылет
|
Цена летом 2017 года
|
Цена летом 2018 года
|
Разница в %
|
Москва
|
6065
|
5254
|
-13,37%
|
Казань
|
8928
|
5437
|
-39,10%
|
Уфа
|
9318
|
5726
|
-38,55%
|
Нижний Новгород
|
7965
|
6710
|
-15,76%
|
Самара
|
7652
|
7330
|
-4,21%
|
Челябинск
|
11660
|
8046
|
-30,99%
|
Екатеринбург
|
9416
|
8185
|
-13,07%
|
Санкт-Петербург
|
8681
|
8359
|
-3,71%
|
Пермь
|
11710
|
8468
|
-27,69%
|
Новосибирск
|
10964
|
11230
|
+2,43%
|
Красноярск
|
13802
|
12399
|
-10,17%
|
Омск
|
12889
|
12918
|
+0,22%
Ростов-на-Дону. В Ростов-на-Дону так же, как и в Краснодар, подешевели билеты из большинства городов. На 41% снизилась цена на перелеты из Нижнего Новгорода, на 31% — из Екатеринбурга, на 35% —из Уфы. Небольшой рост цен (на 5%) только у перелетов из Новосибирска.
Дешевле всего в Ростов-на-Дону можно слетать из Нижнего Новгорода (4 151 рубль), Уфы (4 533 рубля) и Москвы (5 140 рублей).
Цены на билет в Ростов-на-Дону из российских городов:
|
Вылет
|
Цена летом 2017 года
|
Цена летом 2018 года
|
Разница в %
|
Нижний Новгород
|
7034
|
4151
|
-40,99%
|
Уфа
|
6980
|
4533
|
-35,06%
|
Москва
|
5189
|
5140
|
-0,94%
|
Самара
|
7243
|
5609
|
-22,56%
|
Казань
|
6879
|
5742
|
-16,53%
|
Екатеринбург
|
9045
|
6200
|
-31,45%
|
Пермь
|
9962
|
7279
|
-26,93%
|
Санкт-Петербург
|
7935
|
7584
|
-4,42%
|
Челябинск
|
9561
|
7964
|
-16,70%
|
Новосибирск
|
9779
|
10282
|
+5,14%
|
Красноярск
|
13707
|
11186
|
-18,39%
|
Омск
|
12674
|
12296
|
-2,98%
Минеральные Воды. Дешевле всего добираться в Минводы из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 5 114 рублей (цена увеличилась на 8% по сравнению прошлым летом). На втором месте перелет из Самары — 7 320 рублей (билет подорожал на 17%). Третье место занимает Челябинск: средняя цена билета 7 568 рублей (снижение цены на 8%). Этим летом билеты из большинства городов, за исключением Красноярска (цена снизилась на 2%), в Минеральные Воды подорожали.
Цены на билет в Минеральные Воды из российских городов:
|
Вылет
|
Цена летом 2017 года
|
Цена летом 2018 года
|
Разница в %
|
Москва
|
4756
|
5114
|
+7,53%
|
Самара
|
6250
|
7320
|
+17,12%
|
Челябинск
|
8263
|
7568
|
-8,41%
Источник: Tutu.ru (Туту.ру)