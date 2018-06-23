Анапа - это не только курорт

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Глава Анапы дал старт массовой уборке озимой пшеницы. Заседание комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса Совета муниципального образования сегодня прошло в полевых условиях.

На сельхозугодиях агрофирмы «Гостагай» вместе с депутатами побывал глава Анапы. Юрий Поляков дал старт жатве, пожелав аграриям города-курорта благоприятной погоды и достойного урожая.

В Анапском районе засеяно около 9,5 тысяч гектаров озимой пшеницы. Хлеборобам агрофирмы «Гостагай» пшеницу предстоит убрать на 800 гектарах. Юрий Поляков поинтересовался, какую урожайность руководитель хозяйства Геннадий Демурчев планирует получить со своих полей, и услышал в ответ: «Не меньше 50 центнеров с гектара, Юрий Федорович. Для нашей зоны это очень хорошая урожайность».

Сорт пшеницы «Васса» на полях «Гостагая» – один из самых урожайных, влажность зерна в начале уборки соответствует всем параметрам. Всё говорит о том, что результатом в хозяйстве будут довольны. Но, как и все аграрии, Геннадий Демурчев предпочитает не забегать вперед. Сначала надо убрать «золотое» богатство, а потом уже хвалиться. На всё про всё 10 дней.

«Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев сегодня ставит задачу: пока погодные условия соответствуют, надо убирать, и в максимально сжатые сроки», – отметил Юрий Поляков.

«У нас пять комбайнов. Каждый год берем технику по федеральной программе – 25% от стоимости субсидирует государство. Это помогает нам стабильно за короткий срок убрать урожай и по возможности помочь соседям», – рассказал руководитель агрофирмы «Гостагай».

Возможности современной техники Юрий Поляков оценил лично. Главная ценность комбайнов – с их помощью пшеницу убирают с минимальными потерями. Управляя сельскохозяйственной машиной, глава города-курорта внес свой вклад в сбор урожая.

«Для Анапского района сегодня праздник – начало жатвы! Верим в то, что урожай будет больше, чем в прошлом году. Лично проверил, как работает техника, собрал один бункер пшеницы. Желаю всем аграриям города-курорта успехов и даю команду начальнику управления сельского хозяйства начать уборку во всем районе», – сказал Юрий Поляков.

Как мы сообщали ранее, на сегодняшний день убрано около 700 гектаров озимого ячменя из тысячи посеянных, в хозяйствах приступили к обмолоту озимой пшеницы на первых гектарах.

Источник: пресс-служба администрации Анапы