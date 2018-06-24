Бизнес одобряет переход на цифру

/В России/

Задача таможенных органов – обеспечить ускорение и упрощение таможенных процедур для участников внешнеэкономической деятельности при одновременном сохранении высокой эффективности таможенного контроля.

Решению этой задачи способствуют современные таможенные технологии, внедрение которых является одним из важнейших направлений совершенствования деятельности таможенных органов Российской Федерации.

Участники ВЭД позитивно оценивают реализуемые в Южном таможенном управлении технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары. Показатель авторегистрации деклараций на товары по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил за 5 месяцев 2018 года 61,4 % (33 478 ДТ). Доля автоматически зарегистрированных «импортных» ДТ достигла 18,8% (12 972 ДТ), демонстрируя существенный прирост по сравнению с 2017 годом, в котором аналогичный показатель составил 4,7% (2 742 ДТ).

За 5 месяцев 2018 года в автоматическом режиме выпущены 3 926 «экспортных» ДТ и 836 «импортных» ДТ (за аналогичный период 2017 года – 624 «экспортных» ДТ, факты автовыпуска в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления отсутствуют).

Уже практически повсеместной стала технология электронного транзита. Так, в течение 5 месяцев текущего года таможенными органами ЮТУ оформлено более 36 тысяч электронных транзитных деклараций. При этом доля товаров, выпущенных в электронной форме, превысила 93% от общих объемов, помещенных под таможенную процедуру транзита. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы электронного декларирования транзита увеличились более чем в 2 раза. Расширяется практика предварительного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита в электронной форме. Так, в январе-мае текущего года с применением предварительного декларирования под процедуру транзита помещена 541 партия товаров, в аналогичный период прошлого года данная технология была применена при декларировании 3 партий товаров.

Практически 100% совершение таможенных операций в электронном виде применяется при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. В марте текущего года ОАО «РЖД» обеспечена доработка программных средств, позволяющая перейти на совершение таможенных операций в электронном виде на железнодорожном транспорте, в том числе при завершении процедуры таможенного транзита.

Таможенные органы ЮТУ активно используют комплекс программных средств «Портал Морской порт». Он предусматривает интеграцию ведомственных информационных систем государственных контрольных органов при проведении государственного контроля в морском порту и призван обеспечить совместную работу участников ВЭД, должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и других участников морских перевозок на основе принципов и механизма «единого окна» и электронного документооборота (с использованием единого информационного пространства). В январе-мае 2018 года таможенными органами ЮТУ с использованием КПС «Портал Морской порт» зарегистрировано более 6,5 тысяч судовых дел при прибытии/убытии водных судов, что в общем объеме зарегистрированных судовых дел (10 998) составило почти 60%. По сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года объемы обработки судозаходов с использованием КПС «Портал Морской порт» возросли более чем в 3 раза.

С мая 2017 года на Новороссийском центральном таможенном посту Новороссийской таможни и таможенном посту Речной порт Ростов-на-Дону Ростовской таможни проводится эксперимент по бездокументарному совершению таможенных операций при прибытии/убытии водных судов с использованием КПС «Портал Морской порт». В течение 5 месяцев текущего года указанными таможенными постами бездокументарно отработано 1 740 приходных/отходных комиссий.

Значимой и весьма удобной для предпринимателей является активно реализуемая в настоящее время технология централизации учета таможенных платежей и формирования единых лицевых счетов плательщиков. Для зачисления денежных средств на «обычный» лицевой счет плательщик в обязательном порядке должен указать в расчетном документе код таможенного органа, в пользу которого производится платеж. Единый лицевой счет лишен этого недостатка. Денежные средства с момента их поступления на счет Федерального казначейства становятся доступными для совершения таможенных операций в любом таможенном органе России. Для включения в реестр Единых лицевых счетов необходимо подать в Федеральную таможенную службу соответствующее заявление об открытии единого лицевого счета.

Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года предполагается постепенный перенос таможенного декларирования в центры электронного декларирования и создание сети электронных таможен, которые будут обеспечивать процесс декларирования товаров исключительно в электронной форме, а также централизованная обработка деклараций на товары.

В целях реализации данной программы возникает необходимость реорганизации таможенных органов Южного таможенного управления. В настоящее время в регионе деятельности Южного таможенного управления функционирует 3 ЦЭД – в структуре Астраханской, Краснодарской и Ростовской таможен. «Дорожной картой» предусмотрено создание Южного таможенного поста (ЦЭД) в г. Ростове-на-Дону и Новороссийского таможенного поста (ЦЭД) в г. Новороссийске. Южный ЦЭД будет создан на базе Ростовского таможенного поста (ЦЭД) и подчинен Южной электронной таможне, Новороссийский ЦЭД будет создан на базе Краснодарского таможенного поста (ЦЭД) и подчинен Новороссийской таможне. Иные существующие таможенные органы в структуре ЮТУ приобретут статус таможен и постов фактического контроля.

Главная цель реализуемых структурных преобразований – сформировать такую таможенную систему, которая на основе максимальной автоматизации и цифровизации таможенных операций позволит снизить административную нагрузку на бизнес и содействовать развитию международной торговли.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления