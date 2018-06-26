Спасатели МЧС дважды оказывали помощь туристам

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24 июня в 17.50 в Южный спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что у подножья Ореховского водопада лежит мужчина, которому требуется срочная медицинская помощь.

Также очевидцы сообщили, что самостоятельно вытащили его из холодной воды на берег.

Прибывшие к месту происшествия врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, а затем спасатели транспортировали его в носилках наверх к автомобилю Скорой. По предварительному диагнозу, 31-летний сочинец получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ссадины и ушибы, а также переохлаждение. Для оказания дальнейшей помощи он был госпитализирован в больницу. Предположительно, мужчина упал со скального участка в районе водопада и некоторое время находился в воде, пока его не обнаружили очевидцы.

Накануне, 23 июня, помощь потребовалась компании туристок. Около 20.00 спасателям позвонила девушка и сообщила, что их группа заблудилась в районе г. Ачишхо, предположительно, неподалеку от Хмелевских озер. Спасатели Краснополянского подразделения МЧС в течение нескольких часов обнаружили девушек и вывезли их на служебном автомобиле в пос. Красная Поляна, медицинская помощь никому не потребовалась. Все туристки – жительницы г. Сочи: женщина 43-х лет, две девушки 23 и 25 лет, а также 11-летняя девочка.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России