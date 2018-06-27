В юбилей города Новосибирска был установлен сладкий рекорд

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24 июня, на Дне города, новосибирские кулинары и кейтерье преподнесли всем желающим пирог с вишней, длина которого равнялась возрасту сибирской столицы — 125 метров. Вес кулинарного чуда превысил 2 тонны.

Более трех часов на глазах зрителей 70 кулинаров — представителей кафе, ресторанов, кондитерских и профильных учебных заведений — трудились над созданием и оформлением пирога-гиганта. Соорганизаторами проекта «Сладкий рекорд» Новосибирска» выступили Мэрия города и Федерация рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО). Партнерами проекта стали более 30 организаций. Они предоставили все необходимое, что помогло осуществить этот проект: ингредиенты для пирога (к примеру, одной только муки потребовалось 500 килограмм), другие — специалистов, третьи — площадки для выпекания коржей, четвертые — расходные материалы и рекламную поддержку. Организацию угощения горожан доверили «Кейтерингу Анны Сидевич».

В разработке рецептуры пирога-рекордсмена приняла участие шеф-кондитер ФРиО Сибири Наталья Сушкова, которая в течение двух недель вместе с технологами, на производственной площадке мультибрендовой кондитерской «Эстье», искала правильные решения: баланс вкуса и длины изделия с учётом изготовления его под палящим солнцем. Декор с символикой юбилея города был разработан и изготовлен тренером команды кулинаров Новосибирска Татьяной Костюк на базе кафе-кондитерской «Баттерфляй».

Начиная с 12:00 кулинарное шоу на главной площади Новосибирска комментировали ведущие. Зрителей порадовали выступления ведущих творческих коллективов и розыгрыши призов от спонсоров. Апогеем мероприятия, ровно в 15:00, стала торжественная регистрация рекорда: пирог был измерен, и достижение занесли в специально изготовленную к юбилею Новосибирска Книгу рекордов Сибири Федерации рестораторов и отельеров Сибири. По этому случаю, мэр города Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть поблагодарил организаторов проекта «Сладкий рекорд Новосибирска» за подарок городу, поздравил собравшихся с праздником и пригласил отведать праздничного вишневого пирога.

«Для массового угощения горожан все было заранее приготовлено: столы для раздачи, одноразовая посуда, контейнеры, — рассказывает Вице президент по кейтерингу ФРиО Сибири Анна Сидевич. — Однако интерес горожан к нашему пирогу-рекордсмену был настолько велик, что кулинары едва успевали отрезать кусочки… Которые все до единого исчезли со столов за считанные минуты. Думаю, по скорости исчезновения пирога тоже можно было фиксировать рекорд».

Рекорд «Крупнейший в России сладкий сибирский пирог» длиной 125 метров был занесён в Книгу рекордов ФРиО Сибири следующей комиссией: Президентом ФРиО Сибири Владимиром Бурковским (аттестованный судья Всемирной Ассоциации Кулинарных Союзов WACS до 2023 года); Председателем правления ФРиО Сибири Галиной Шеломенцевой, вице-президентом ФРиО Сибири по ресторанному направлению Анжеликой Бурковской (аттестованный судья Всемирной Ассоциации Кулинарных Союзов WACS до 2023 года); вице-президентом ФРиО Сибири по работе с шеф-поварами и шеф-кондитерами Николаем Ильиным и вице-президентом ФРиО Сибири по кейтерингу Анной Сидевич.

Сертификат был торжественно вручен Владимиром Бурковским мэру города Новосибирска Анатолию Локтю. Книгу рекордов решили регулярно пополнять гастрономическими достижениями сибирских кулинаров.

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