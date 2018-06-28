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Похороны поэта Андрея Дементьева обернулись серьезным скандалом.

Похороны почившего поэта, сочинившего огромное количество стихотворений, ставших песнями, Андрея Дементьева обернулись истинным скандалом, передает "Российский Диалог". У вдовы поэта Аллы Пугач уже начинают опускаться руки от безысходной ситуации. На данный момент женщина находится в шоке. Сначала смерть любимого супруга подкосила ее, а следом начались проблемы с похоронной процессией. Оказалось, в зале Чайковского отказались вешать баннер с портретом, объяснив это тем, что он не музыкант. После этого Пугач планировала предоставить супругу место упокоения на его родине. Однако перевоз оказался невозможен. Тогда было решено похоронить Андрея Дементьева возле его сына, умершего 22 года назад. Место рядом с наследником на Новокунцевском кладбище было давно обещано мэром Юрием Лужковым. Но сейчас там идут административные постройки. Напоминаем, ранее "Российский Диалог" сообщал о том, что на родине почившего поэта Андрея Дементьева проведут вечер памяти в его честь.

Источник: https://www.rusdialog.ru/culture/150093_1530195106