/Великая Победа/

Регионы получили более 1 тыс. га для решения проблем обманутых дольщиков

По предложению Финансового института развития ДОМ.РФ в рамках федерального закона о содействии развитию жилищного строительства — ФЗ-161, в 2017 — 2019 годах регионам переданы земельные участки общей площадью более 1 тыс. га для обманутых дольщиков. Подобные решения принимаются Правительственной комиссией РФ.

Таким образом, 16 субъектам переданы полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками площадью 991 га для использования в целях решения проблем пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

Источник: пресс-релиз ДОМ.РФ

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Категория: Новости / Великая Победа

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