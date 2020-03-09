Кубанским поисковикам удалось установить имя воздушного стрелка штурмовика Ил-2, обнаруженного в море у Новороссийска

/Великая Победа/

В августе прошлого года представителями Городской общественной организации «Новороссийский центр поисковых работ», входящей в состав регионального отделения ООД «Поисковое движение России», в ходе проведения плановых разведывательных поисковых работ в акватории Черного моря, у побережья между поселками Дюрсо и Сухая щель (г. Новороссийск) был обнаружен самолет времен Великой Отечественной войны.

Крылатая машина без хвостовой части, перевернутая вверх шасси, находилась на глубине 15 метров.

Водолазами краевых поисковых организаций и Русского географического общества было организовано множество погружений, в ходе подводного обследования штурмовика удалось обнаружить номерные детали самолета: АМ 38Ф № 242329.

Специалистами Краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм» и Ассоциации «Кубаньпоиск» в была проведена значительная архивно-исследовательская работа, в результате которой была найдена подробная информация о самолете.

Поисковиками установлено, что штурмовик Ил-2 под номером 2626 принадлежал 8 ГШАП ВВС ЧФ, был сбит немецкой зенитной артиллерией 21 сентября 1943 года при выполнении задания по нанесению бомбово-штурмового удара по живой силе и технике противника.

После изучения архивных данных ВВС ЧФ удалось установить, что пилот штурмовика катапультировался, его фамилия, к сожалению, в документах не указана. Погибшим в составе экипажа штурмовика числится

воздушный стрелок, младший сержант Приймак Яков Андреевич 1920 года рождения, уроженец с. Гоничи, Житомирской области Украинской ССР.

На сегодняшний день во взаимодействии с администрацией муниципального образования город Новороссийск и Новороссийской военно-морской базой и согласованию с Минобороны РФ рассматривается вопрос организации работ по подъему обнаруженного самолета.

Председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" в Краснодарском крае Александр Шепелев