Около 130 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, принимающих участие в воздушном параде на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, приступили к тренировочным полетам

/Великая Победа/

Около 130 современных самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые привлекаются 9 мая на военные парады в семи городах на территории Южного военного округа в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парадные строи авиации завершат парады Победы в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах Ростов-на-Дону, Ставрополь и Владикавказ пролетом самолетов военно-транспортной авиации ЮВО – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота - Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н и армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52

В ходе тренировочных полетов экипажи боевых самолетов и вертолетов армейской авиации отработают элементы групповой слётанности в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты авиации будут выполнены на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250 - 300 м со скоростью около 600 км/час, военно-транспортная на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/час.

Экипажи самолетов и вертолетов составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа