/Великая Победа/

В адрес Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» поступило обращение от школьников Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой помочь в формировании музейной экспозиции, связанной с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

В ответ на данное обращение «Российское движение школьников» проводит Всероссийскую акцию «Слагаемые Победы», направленную на развитие существующей экспозиции, посвященной истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.

Все экспонаты, собранные для передачи, будут отправлены в музей города Ноябрьск для формирования мобильной экспозиции, с целью дальнейшего перемещения по всем образовательным организациям, расположенным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Рекомендуемый перечень экспонатов для отправления в музей города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа:

Обмундирование и их элементы (буденовка, фуражка, шлемофон, кубанка, пилотка, бескозырка, берет, шарф, шинель, полушубок, бушлат, телогрейка, кожаная куртка, гимнастерка, китель, нательная рубаха, майка, комбинезон, бриджи, брюки, шаровары, пряжка, ботинки, сапоги, валенки, перчатки, рукавицы, портупея, нательный и поясной ремни, плащ-палатка и т.п.); Снаряжение и их элементы (саперная лопатка, кирка, противогаз и сумка от противогаза, котелок, фляга, кружка, полевая и медицинская сумки, вещевой мешок, подсумок, ранец, кобура, масленка, пенал, индивидуальный пакет, бинокль, фотоаппарат, прицел, очки, часы, компас, радиотехника, телефонный аппарат, парашют, медицинские инструменты, канистра, военный плакат, печатная машинка и т.п.); Знаки различия (кокарда, шеврон, эмблемы, значки, погоны, петлицы, военные награды, пуговицы и т.п.); Личные вещи (смертный медальон, иконка, нательный крест, ладанка, цепочка, кольцо, перстень, портсигар, зажигалка, зеркальце, расческа, мыльница, зубная щетка, ложка, вилка, помазок, бритва станок, бритва опасная, портмоне, кошелек, монеты, ручка, карандаш, ластик, кисет, портсигар, письма, красноармейская книжка, партийный билет, газетные вырезки, фотография, книга, игральные карты, документы, швейная игла, зажигалка и т.н.).

Контактное лицо: Носиков Евгений Сергеевич - заместитель директора по информационной политике и реализации проектов, тел. 8 (495) 122-21-26 (доб. 101), адрес электронной почты: nosikov.e.s@rdcentr.ru.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск