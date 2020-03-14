Кубань принимает Эстафету Победы

/Великая Победа/

С 17 по 23 марта в Краснодарском крае пройдет Эстафета Победы, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках Эстафеты пройдут следующие мероприятия:

17 марта, 12.00-13.00: передача корабельным составом символа Эстафеты – макета пограничного столба с георгиевской ленточкой от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым эстафетной группе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе Керченского моста.

17 марта, 16.00-17.20: торжественные мероприятия в Доме культуры г. Темрюка.

18 марта, 12.00-13.20: торжественные мероприятия в Доме культуры г. Ейска.

19 марта, 11.00-12.20: торжественные мероприятия в г. Краснодар в «Сквере пограничников».

20 марта, 11.00-12.00: торжественные мероприятия в г. Новороссийске на мемориале «Площадь Героев».

20 марта, 15.00-16.00: торжественные мероприятия в п. Мысхако на мемориале «Взрыв».

20 марта, 17.00-18.20: торжественные мероприятия в г. Новороссийске в Морском Культурном Центре.

21 марта, 12.00-13.00: торжественные мероприятия в г. Туапсе на центральной площади.

21 марта, 15.30-16.30: торжественные мероприятия в п. Лазаревское на мемориале «Горка героев».

22 марта: торжественные мероприятия в пунктах постоянной дислокаций подразделений Пограничного управления в населенных пунктах Эсто-Садок и Ермоловка.

23 марта, 11.00-12.00: торжественные мероприятия в г. Сочи на мемориале «Подвиг во имя жизни».

Эстафета Победы проходит вдоль внешних границ стран – участников Содружества Независимых Государств. Старт мероприятию был дан еще 5 февраля в Мурманской области и в белорусском Бресте одновременно. Для прохождения эстафеты в каждом регионе организованы специальные эстафетные группы. В их состав вошли представители пограничных органов, ветеранских и других общественных организаций. Завершится памятный марафон 28 мая в Александровском саду у могилы неизвестного солдата

в Москве.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю