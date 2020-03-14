/Великая Победа/

Кубань принимает Эстафету Победы

С 17 по 23 марта в Краснодарском крае пройдет Эстафета Победы, посвященная 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В рамках Эстафеты пройдут следующие мероприятия:

17 марта, 12.00-13.00: передача корабельным составом символа Эстафеты – макета пограничного столба с георгиевской ленточкой от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым эстафетной группе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе Керченского моста.

17 марта, 16.00-17.20: торжественные мероприятия в Доме культуры г. Темрюка.

18 марта, 12.00-13.20: торжественные мероприятия в Доме культуры г. Ейска.

19 марта, 11.00-12.20: торжественные мероприятия в г. Краснодар в «Сквере пограничников».

20 марта, 11.00-12.00: торжественные мероприятия в г. Новороссийске на мемориале «Площадь Героев».

20 марта, 15.00-16.00: торжественные мероприятия в п. Мысхако на мемориале «Взрыв».

20 марта, 17.00-18.20: торжественные мероприятия в г. Новороссийске в Морском Культурном Центре.

21 марта, 12.00-13.00: торжественные мероприятия в г. Туапсе на центральной площади.

21 марта, 15.30-16.30: торжественные мероприятия в п. Лазаревское на мемориале «Горка героев».

22 марта: торжественные мероприятия в пунктах постоянной дислокаций подразделений Пограничного управления в населенных пунктах Эсто-Садок и Ермоловка.

23 марта, 11.00-12.00: торжественные мероприятия в г. Сочи на мемориале «Подвиг во имя жизни».

 

Эстафета Победы проходит вдоль внешних границ стран – участников Содружества Независимых Государств. Старт мероприятию был дан еще 5 февраля в Мурманской области и в белорусском Бресте одновременно. Для прохождения эстафеты в каждом регионе организованы специальные эстафетные группы. В их состав вошли представители пограничных органов, ветеранских и других общественных организаций. Завершится памятный марафон 28 мая в Александровском саду у могилы неизвестного солдата
в  Москве.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Великая Победа

Добавить комментарий

Последние новости

Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях

Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей России

Кубань принимает Эстафету Победы

Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае

Школьники Кубани побывали в гостях у спецназа ЮВО в День призывника