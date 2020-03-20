"Они прекрасно помнят…" Делегация США приедет 9 Мая в Москву

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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании в Москве 75-летия Победы. В эфире радио Sputnik эксперты прокомментировали решение американских представителей приехать на Парад Победы.

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве, сообщил американский посол Джон Салливан.

"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", – цитирует слова посла РИА Новости.

Юбилейный Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, свой визит в российскую столицу подтвердили лидеры 17-ти стран.

Ранее американская сторона сообщила, что хотя президент США Дональд Трамп на праздновании Дня Победы присутствовать не будет, Вашингтон отправит в Москву высокопоставленную делегацию, если планы России по проведению мероприятия не изменятся из-за пандемии коронавирусного заболевания.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что американская делегация будет представлена в Москве на достаточно высоком уровне.

"Хотя контакты на высшем уровне сегодня по многим причинам затруднены, в том числе и по причине разрастающегося в США внутриполитического, внутриэкономического кризиса, который автоматически приковывает Трампа к пребыванию в стране, Вашингтон оставляет для себя открытым окно и возможность для ведения диалога с Россией, и это очень важно в современных условиях. … Американская делегация в Москве будет представлена на достаточно высоком уровне", – сказал Владимир Васильев.

Политолог, директор Института свободы Федор Бирюков, в свою очередь, высказал мнение, что американцам удалось иначе взглянуть на прежние штампы в двусторонних отношениях.

"Американцы прекрасно помнят, что, несмотря на идеологические противоречия и различия, мы были союзниками во Второй мировой войне и составляли основу антигитлеровской коалиции. Нынешняя пандемия заставила многих политиков иначе взглянуть на мир, пересмотреть ряд прежних штампов. Для американцев вполне приемлемо и политически выгодно участвовать в таких мероприятиях вместе с Россией, поскольку то, что будет организовано в Москве, превосходит все остальные мероприятия в других странах. Именно Парад Победы в Москве – самый торжественный, самый красивый. Американцы приедут с полным пониманием значения этой даты и значения сохранения памяти, поскольку, несмотря на все противоречия, все равно объединение против абсолютного зла необходимо и для США, и для России, и для всех стран, которые не желают повторения черной ночи, которая тогда накрыла полмира", – считает Федор Бирюков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/