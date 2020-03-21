Сажать клёны вышли даже самые маленькие жители Геленджика

/Великая Победа/

Жители Дивноморского внутригородского округа присоединились к Всероссийской акции в честь 75-летия Великой Победы «Сад Памяти».

В сельском сквере сегодня высадили 75 красных клёнов.Посадить деревья вышли не только активисты, но и простые жители целыми семьями.

Представители всех поколений, вооружившись лопатами, дружно создали ровные ряды молодых саженцев по обеим сторонам прогулочных дорожек в сквере. Одновременно с этим были побелены деревья, которые тут произрастали уже не первый год.

Также в Архипо-Осиповке ранее высадили 75 берёзок. В общей сложности на территории муниципалитета в рамках акции, которая проходит в эти дни по всем городам России посадят порядка 150 деревьев. В самом Геленджике это будут сосны, туи и клёны.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик