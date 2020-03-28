В Туапсинском районе стартовала акция «Сад памяти»

/Великая Победа/

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России объявили акцию «Сад памяти», суть которой - высадить в каждом городе и селе страны саженцы плодовых деревьев в память о погибших защитниках Родины.

В Туапсинском районе она стартовала 20 марта. Открыли акцию в поселке Тюменском Небугского сельского поселения.

Новый зеленый уголок появился возле культурно-спортивного центра поселка. В закладке своего «Сада памяти» приняли участие жители Тюменского. К небу потянулись веточки 15 яблонек. Акция будет проходить до 22 июня. Планируется, что за эти дни в России и странах СНГ высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Цветущие яблони, груши, вишни олицетворяют победную весну 1945 года – «радость со слезами на глазах». Высаженные плодовые сады – еще и символ жизни, мира, за который погибали солдаты Великой Отечественной, символ благодарности потомков и единства россиян в любые времена – отметил депутат государственной Думы Владимир Синяговский.