Около 40 образцов современного вооружения и военной техники подготовили для передачи в Парк «Патриот» Ростовской области

/Великая Победа/

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников совершил рабочую поездку в парк «Патриот» на Самбекских высотах в Ростовской области.

После изучения объектов строящегося военно-патриотического парка он сообщил, что Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО) состоится на Самбекских высотах под Ростовом-на-Дону в конце августа-начале сентября 2020 года.

«Сегодня каждый субъект Российской Федерации стремится иметь на своей территории военно-патриотический парк «Патриот», на которой проводятся различного рода выставки, показные выступления, динамические и статические показы возможностей вооружения военной техники», – сказал командующий.

«Мы на этом месте уже в прошлом году опробовали, такой вариант проведения этих мероприятий», – напомнил А.Дворников.

«Конечно, с руководством Ростовской области этот вопрос согласовывался. Считаю, что на таком святом месте необходимо разместить и современную технику, кроме исторических образцов, которые будут на этих комплексах представлены. Есть и современность», отметил генерал-полковник А.Дворников.

«Мы, конечно, приложим все силы, чтобы экспозиция была дополнена современной техникой вооружением, которые будем выставлять к дню открытия этого мемориального комплекса и здесь же мы в августе-сентябре проведем Международный военно-технический форум «Армия-2020», – добавил командующий.

Всего около 40 единиц современной военной техники будет передано в парк «Патриот», в том числе пусковая установка «Точка», ЗРПК «Тунгуска», реактивная установка БМ-21 «Град», ЗРК «Стрела-10», танки Т-62, Т-72, Т-80, боевые машины пехоты БМП-1 и 2, бронетранспортеры БТР-70 и 80, а также 15 образцов автомобильной техники и около десяти артиллерийских орудий.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа