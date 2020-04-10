Депутат Новороссийской гордумы Георгий Середин запустил челлендж «Имя Героя»

/Великая Победа/

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм Георгий Викторович публикует истории людей, ковавших Победу. Воспоминания о предках и фотографии присылают родственники.

- В борьбе с пандемией мы как-то подзабыли, что до Дня Победы осталось чуть меньше месяца. Хочется, чтобы люди отвлеклись от негативных мыслей, связанных с карантином, кризисом и т.д., и вспомнили про тех, кому было во много раз сложнее, чем нам сейчас – поделился своими мыслями Георгий Середин, депутат 25-го округа.

Если вы хотите, чтобы и о вашем Герое узнали жители Новороссийска, присылайте свои истории в директ аккаунта @georgii_seredin. Независимое интернет издание «Муниципальная новостная лента» присоединяется к акции «Имя Героя». Теперь истории людей, победивших фашизм, мы также будем размещать и в своих соцсетях. Напишем о Победе вместе!