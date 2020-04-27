Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в режиме онлайн

/Великая Победа/

Акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO, а также на портале «Бессмертного полка России».

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения «Волонтеры Победы».

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», говорится в сообщении.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/4/27/culture/12756-_aktsiya_bessmertnyy_polk_proydet_v_etom_godu_v_rezhime_onlayn