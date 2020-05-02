Проект «Солдатский треугольник»: «Соболев Александр Иванович»

/Великая Победа/

01 мая 2020 года в рамках патриотического проекта «Солдатский треугольник» на странице ВКонтакте сельской библиотеки-филиала №2 им. А.П. Чехова п. Гайдук был опубликован видеопост «Соболев Александр Иванович», автор которого - новороссийский поэт, композитор, певица, руководитель театра «Созвездие талантов», преподаватель школы «Личность», Наталья Валерьевна Соболева, рассказала о своем дедушке.

Фильм получился очень трогательным, талантливым, берущим за душу и заставляющим задуматься каждого, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Проникновенная музыка, чтение солдатских писем деда способствовали просмотру фильма на одном дыхании.

Источник: https://vk.com/bibliotekagayduk