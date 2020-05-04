/Великая Победа/

В Севастополе начали поздравлять с 75-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

Парады в этом году пройдут не на площади Нахимова, а индивидуально и дистанцированно, под окнами каждого ветерана.

Первыми поздравили капитана I ранга 94-летнего Луку Ивановича Кузина. Во дворе его дома оркестр сыграл военные марши, прошла рота почетного караула, а артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы".

К 9 мая планируют таким образом поздравить всех ветеранов, живущих в Севастополе.