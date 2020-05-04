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В Севастополе начали поздравлять с 75-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны.
В Севастополе начали поздравлять с 75-летием Победы ветеранов Великой Отечественной войны.
Парады в этом году пройдут не на площади Нахимова, а индивидуально и дистанцированно, под окнами каждого ветерана.
Первыми поздравили капитана I ранга 94-летнего Луку Ивановича Кузина. Во дворе его дома оркестр сыграл военные марши, прошла рота почетного караула, а артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "День Победы".
К 9 мая планируют таким образом поздравить всех ветеранов, живущих в Севастополе.
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