Ветеран Великой Отечественной войны поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах с солдатами ЮВО

/Великая Победа/

В рамках проведения в Ростовской области акции «Живая история» ветеран Великой Отечественной войны Петр Афанасьевич Овчинник из Новочеркасска поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах с военнослужащими 8 общевойсковой армии (ОА) Южного военного округа (ЮВО).

Мероприятие прошло в гостях у ветерана в формате дистанционного Урока Мужества.

Петр Афанасьевич 1926 года рождения. В 1944 году он был призван на воинскую службу. Направлен в учебную часть в городе Сталинград. По окончании подготовки был направлен в Краснодарский край, где продолжил службу во внутренних войсках.

По окончании войны занялся преподавательской деятельностью. Награжден нагрудным значком «Отличника народного просвещения».

Всего на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проживает более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе в Ростовской области – более 1,3 тыс. фронтовиков.

Источник: https://function.mil.ru/