Мотострелки ЮВО во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зарету Томаеву

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Военнослужащие 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) во Владикавказе поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зарету Томаеву.

В преддверии 75-й годовщины Дня Победы военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО торжественно поздравили ветерана ВОВ. Во время посещения ветерана от военнослужащих ЮВО были вручены памятные подарки и цветы.

За воинские заслуги Зарета Урусбиевна получила множество медалей, в том числе и Орден Отечественной войны II степени. В этом году в середине мая ветерану исполнится 100 лет.

Источник: https://function.mil.ru/