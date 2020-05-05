Поздравление ветерана с годовщиной Победы

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Моряки Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы и вручили памятные сувениры.

В Дагестане, представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Гусейнова Саида Гусейновича, проживающего в городе Махачкале.

Военнослужащие поздравили ветерана с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для ветерана, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

Саид Гусейнович в беседе, поделился воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Республики проживают, более 50 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа