Представители командования Каспийской флотилии лично поздравили ветерана с Днём Победы

/Великая Победа/

В Дагестане, представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Николенко Тамары Борисовны, которая живёт в городе Махачкала.

В тёплой обстановке военнослужащие поздравили Тамару Борисовну с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелали ей, крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети. Особенным для Тамары Борисовны, стал памятный сувенир «Знамя Победы 1941-1945».

Всего на территории Махачкалинского гарнизона проживают, более 50 ветеранов, проживающих в 10 городах и порядка 14-ти населённых пунктах региона.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа