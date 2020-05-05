Представители командования Каспийской флотилии поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

/Великая Победа/

В Астраханском гарнизоне, представители командования Каспийской флотилии Южного военного округа побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Сухановой Александры Павловны, которая живёт в городе Астрахань.

Военнослужащие поздравили Александру Павловну с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, пожелали крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили памятные подарки, лицензионный диск с песнями времён Великой Отечественной войны, продуктовые наборы, открытки с пожеланиями и поздравлениями, а также рисунки, которые подготовили дети.

Александра Павловна в свою очередь, поделилась воспоминаниями о своих фронтовых и трудовых годах.

Всего на территории Астраханской области проживают, более 200 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа